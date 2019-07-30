الإسماعيلي يرد على تهديد عواد بالتصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى نادي الإسماعيلي، على تصريحات محمد عواد الذي هدد خلالها إدارة النادي بالرحيل عن صفوف الدراويش إلى الخارج حال فشل مفاوضات الزمالك لضمه في الميركاتو الجاري.

وكان عواد صرح بأنه سيرحل عن الإسماعيلي وينتقل إلى ناد خارجي ببطاقة مؤقتة إذا فشلت مفاوضات الزمالك لضمه قبل غلق باب القيد الإفريقي خلال 48 ساعة.

وقال الصغير، في تصريحات لقناة "صدى البلد" الثلاثاء: "عواد يهدد بالرحيل إلى الخليج إذا لم ينتقل إلى الزمالك؟، فليرحل، سعفان الصغير لا يرغب في وجوده بالفريق، لن تُغلق أبواب الإسماعيلي إذ لم يستمر عواد".

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وأضاف: "أبلغت رئيس الإسماعيلي إبراهيم عثمان أن عواد إذا لم يعتذر لأصغر شخص داخل الإسماعيلية قبل مجلس الإدارة والفريق على ما بدر منه خلال الفترة الماضية لن أستمر في النادي وسأجلس في منزلي".

وأوضح: "لا يستحق أي لاعب في مصر أكثر من 5 مليون جنيه".

وأتم قائلا: "لو لم يتعرض محمود عبدالرحيم جنش للإصابة لما فكر الزمالك في التعاقد مع عواد، وأرى أنه سيكون احتياطيا في الفريق مع عودة جنش ووجود أبو جبل، وبالتالي لن ينضم إلى منتخب مصر كما يظن".