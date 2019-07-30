عواد يهدد الإسماعيلي بـ"البطاقة المؤقتة".. ويعلن تمسكه بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد عواد، حارس مرمى النادي الإسماعيلي، أن رغبته الانتقال للزمالك في الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أنه لن يتراجع عن القرار الذي اتخذه بالرحيل عن الدراويش.

وقال عواد في تصريحات هاتفية لقناة "صدى البلد" مساء الإثنين: "رئيس مجلس ‏إدارة نادي الإسماعيلي شخصية محترمة، وأتمنى أن يسمح بانتقالي للزمالك، هذه رغبتي ومتمسك بها حتى آخر لحظة".‏

وأكمل : "بدأت المفاوضات مع الزمالك منذ شهر وأشكر رئيس النادي على تمسكه بضمي، وأنا أيضا متمسك بالانتقال إلى الفريق الأبيض، أتمنى أن تنتهي المفاوضات وإتمام الصفقة في الساعات المقبلة".

وأوضح: "الزمالك وافق على جميع طلبات الإسماعيلي، موافقة الزمالك أبلغها للإسماعيلي 3 مرات ‏لكن يحدث تغيرات من إدارة الدراويش، واتخذت قرارا بالرحيل عن الفريق هذا الصيف ولن أتراجع عنه".

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وتابع: "إذا فشلت مفاوضات الزمالك والإسماعيلي قبل غلق باب القيد الإفريقي خلال 48 ساعة سأنتقل لناد خارجي ببطاقة مؤقتة، ثم سأحدد موقفي بعدها سواء بالاستمرار في الخارج أو العودة لمصر".

وأكمل: "رئيس الزمالك أبلغني أن العرض سيصل إلى 40 مليون جنيه، كما وفرت للنادي الموسم الماضي 30 مليون مقابل إعارتي للسعودية، لا يوجد حارس في مصر أنعش خزائن ناديه بحوالي 80 مليون".

وأتم : "أبلغت مسؤولي الإسماعيلي برغبتي في الانتقال للزمالك، المقابل المادي ليس قليل ولا أعلم سبب رفض بيعي، لكني أثق في فكر المهندس إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي الذي لا يقف أمام أي لاعب".

يذكر أن الزمالك عرض على الإسماعيلي مبلغ 35 مليون جنيه بجانب انتقال مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض إلى الدراويش لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، إلا أن الإسماعيلى طلب الحصول على القيمة المالية بجانب انتقال مصطفى محمد ومحمد أشرف روقة ثنائي الفريق الأبيض إلى الدراويش بشكل نهائي، وهو ما رفضه الزمالك.