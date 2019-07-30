الكشف عن التفاصيل المالية لصفقة انتقال أبو جبل للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن رغبة محمد أبو جبل حارس الفريق في الانتقال لنادي الزمالك حسمت الصفقة، مشيرًا إلى أن الصفقة كلّفت الأبيض 13 مليون جنيه بجانب ضم لاعبين آخرين.

وقال عامر في تصريحات لقناة "صدى البلد" مساء الإثنين: "أبو جبل انتقل للزمالك مقابل 13 مليون جنيه بجانب انضمام عمر صلاح حارس مرمى المنتخب الأولمبي وأحمد داوودا نهائيا إلى سموحة".

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وأضاف: "أبو جبل انضم إلى سموحة وهو بعيد عن المشاركة تمامًا، والآن رحل عن الفريق وانضم للزمالك وهو حارس دولي، وكان يبتقى عام في عقده حيث ينتهي في نهاية الموسم المقبل 2019-2020".

وأتم قائلا: "أبو جبل حارس دولي ومن أفضل حراس المرمى في مصر إن لم يكن الأفضل على الإطلاق، لم نغالي على الزمالك في الصفقة حيث تجمعني علاقة طيبة برئيس النادي وزميلي في البرلمان".

يذكر أن الزمالك يستهدف تدعيم حراسة المرمى في ظل إصابة محمود عبدالرحيم جنش التي تعرض لها مع المنتخب ورحيل عماد السيد إلى الاتحاد السكندري وعمر صلاح إلى سموحة خلال الميركاتو الجاري.