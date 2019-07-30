"مؤامرة والكونفيدرالية مش صعبة".. الغندور يوجه 5 رسائل نارية بعد خسارة الزمالك الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

وجه خالد الغندور قائد الزمالك السابق، عدة رسائل في ظهوره على برنامج "الزمالك اليوم" منها 4 رسائل إلى النادي الأهلي.

وفاز الأهلي على الزمالك بهدف نظيف في مباراة القمة 118، التى أقيمت مساء الأحد، في ختام بطولة الدوري الممتاز.

1- رسالة للمنيسي

أعرب خالد الغندور عن استياءه من مانشيت "مجلة الأهلي" حول مباراة القمة واصفًا ما جاء من عناوين بـ "الاستهانة بنادي الزمالك".

وقال الغندور: "السيد إبراهيم المنيسي رئيس مجلة الأهلي حاول استهداف صغار السن واستخدام عناوين السوشيال ميديا للسخرية من نادي الزمالك.. وأنا أقول له أنت صحفي كبير ويجب أن تكبر عن هذا المحتوى".

2- الزمالك "عمره ما اتكلم عن التفويت"

وعلق الغندور على "مانشيت" حول سخرية مجلة الأهلي من اتهامات الزمالك للمقاولين العرب بـ "تفويت" مباراته للأحمر "الزمالك عمره ما اتكلم عن التفويت، الأهلي من بدأ بهذه الاتهامات واسألوا طارق يحيي".

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3- رسالة للقيعي

ووجه الغندور رسالة أخرى لعدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات للأهلي قائلا: "قلت قبل ذلك أن الأهلي يتعرض لمؤامرة وفاز ناديك بالدوري وأستطيع أن أصف الفوز بالمؤامرة المضادة؟".

وتابع "أنا ممكن أتكلم عن الحكام الأجانب ومن يقف وراء أزمة كهربا والسماح بقيد رمضان صبحي رغم انتهاء قيده قبل استئناف بطولة الدوري".

4- الزمالك من أهدى الأهلي الدوري

وحول فوز الأهلي بالدوري علق الغندور: "الزمالك من أهدى الأهلي بطولة الدوري بتفريطه في النقاط ولو حقق الفوز فى مباراة واحدة من التى تعثر فيها لكان بطلاً للدوري".

5- الكونفيدرالية مش صعبة

ووجه الغندور رسالة أخيرة حول تأثير السويسري كريستيان جروس فى فقد بطولة الدوري وقال "مش أى مدير فني يكسب كونفيدرالية يصلح لتدريب نادي الزمالك".

وأنهى "بطولة الكونفيدرالية مش صعبة".