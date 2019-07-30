ميدو يكشف تفاصيل مفاوضات ضم محمد إبراهيم.. وموقفه من شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، حصول النادي على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم من الزمالك، مشيرًا إلى أن محمود عبدالرازق "شيكابالا" سيقى في صفوف القلعة البيضاء.

وكان رئيس الزمالك أعلن عرض محمد إبراهيم للبيع أمس الأحد بعد مباراة القمة أمام الأهلي، وأكد أن هناك مفاجأة سيعلن عنها في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل بعد نهاية إعارة اللاعب مع أبولون سميرني اليوناني.

وقال ميدو في تصريحات لـ"صدى البلد" مساء الإثنين: "المقاصة يضم عناصر مميزة ولا يحتاج إلى صفقات كثيرة، سيتم استبدال إسلام جابر وجون أنطوي بلاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأضاف: "جون أنطوي رحل عن المقاصة بنسبة 90%، وهناك مناوشات بين الزمالك وبيراميدز على ضم اللاعب، كنت أتمنى أن يبقى في صفوف الفريق إلا أنه توصل لاتفاق شبه نهائي مع بيراميدز".

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وأكمل: "حصلنا على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم، وهناك مفاوضات مع اللاعب على تفاصيل عقده الشخصي، أعرف إمكانيات اللاعب جيدا، من القلائل الذين يتمتعون برؤية جيدة في مركز صانع الألعاب".

وأوضح: "نتمنى أن يكون ضمن صفوف المقاصة، لكن في نفس الوقت هناك سقف لرواتب اللاعبين ولا يمكن تخطيه للحفظ على التوازن بين لاعبي الفريق، والإدارة تعمل حاليا على إنهاء الاتفاق المادي مع اللاعب".

وأكمل: "لم أتدخل مع محمد إبراهيم في الجوانب المالية لانضمامه لمصر المقاصة، أتحدث في كرة القدم والأمور الفنية فقط، وأتمنى أن تتوصل لجنة التفاوض بالنادي إلى الاتفاق مع اللاعب سريعا لأنه إضافة كبيرة للفريق".

وانتقل ميدو للحديث عن محمود عبدالرازق شيكابالا قائلا: "في البداية، كان هناك ترحيب من جانب إدارة الزمالك للاستغناء عن اللاعب فدخلنا في مفاوضات لضمه، لكن الزمالك تراجع وأكد أنه سيتم قيده في قائمة الموسم الجديد، وأعتقد أن بقاء شيكابالا في الزمالك هو أفضل شيء بالنسبة له، ولا أعلم شيئا عن المفاجأة التي سيعلن عنها رئيس النادي بشأن اللاعب".