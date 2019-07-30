الأهلي يعلن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه بصدد التقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري، ضد رئيس الزمالك بعد إساءته ضد إدارة القلعة الحمراء.

وأشار عثمان في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، إلى أن إدارة النادي كلفته بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة.

وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء: "تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات".

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وأكمل: "التكليف جاء بعد كم كبير من الإساءات التي جاءت من رئيس الزمالك في مداخلة تليفزيونية مساء الأمس".

وأضاف: " البلاغ سيكون إساءة للنادي الأهلي وجماهيره وإدارته بعبارات يعاقب عليها القانون".

واختتم: "كذلك سنتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد قناة المحور، وذلك ردًا على المداخلة التي جاءت من رئيس الزمالك وشهدت تجاوزات ضد 30 شخصية".