ملامح قائمة الزمالك الإفريقية.. تغيير جذري في حراسة المرمى.. وعودة الطيور المهاجرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

ساعات قليلة تفصل نادي الزمالك عن إرسال قائمته الإفريقية للموسم الجديد (2019-2020) إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي سيحدث بها العديد من المتغيرات في ظل خسارة الفريق لبطولة الدوري وقرار رئيس النادي بالاستغناء عن بعض اللاعبين

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم" كاف" قد سمح للأندية بقيد 30 لاعبًا في القائمة الإفريقية، على أن ترسل في موعد اقصاه 31 يوليو الجاري، لكون الفريق الأبيض مطالبا بارسال القائمة حتى في حال عدم اكتمالها وترك بعض الأماكن، تحسبًا للتعاقد مع بعض الأسماء في ينارير المقبل.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك يكاداها الصومالي على ملعب الأخير، يوم الجمعة 9 أغسطس 2019، في إطار منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020.

وتتزامن فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل مع الجولات الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وبالتالي سيغيب اللاعبون الجدد -الذين سيتم إضافة أسمائهم إلى القائمة- عن المشاركة في بداية دور الـ16 للمسابقة.

ونرصد في هذا التقرير ملامح قائمة الفريق الإفريقية والمحلية قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل احتمال تعاقد الزمالك مع بعض اللاعبين لتعويض الراحلين.

الزمالك في حراسة المرمى سيرحل عنه كل من عماد السيد إلى الاتحاد السكندري، وزميله عمر صلاح إلى سموحة، وفي انتظار الاعلان الرسمي لضم كل من محمد صبحي حارس بتروجيت بعد ضم أبو جبلة بشكل رسمي من سموحة.

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الجبهة اليمنى في الزمالك هناك احتمال كبير لرحيل التونسي حمدي النقاز وحازم إمام، وفي حالة حدوث ذلك سيحتاج الفريق الأبيض لسد هذا الفراغ في القائمة.

دفاع الزمالك ربما يحدث به شرخ في حالة رحيل محمود علاء، والذي ترغب أحد الأندية السعودية في الحصول على خدماته، لكن حتى الآن اللاعب متواجد في قائمة الفريق، نفس الأمر ينطبق على طارق حامد، لاعب الوسط والذي يملك عروض خارجية لكن موقفه من الرحيل لم يحسم.

ويحاول نادي الزمالك تسويق بهاء مجدي لبيعه، في محاولة لاستغلال مكانه للاعب أخر يتم قيده في القائمة الجديدة.

واقترب إبراهيم حسن، لاعب الوسط الهجومي من الرحيل عن الزمالك للانضمام لصفوف فريق بيراميدز، كما هو الحال مع محمد عنتر وأحمد مدبولي الذي هناك احتمالية كبيرة لرحيلهما.

أما محمد إبراهيم، فقد قامت إدارة الزمالك بعرضه للبيع، بعد مباراة القمة أمام الأهلي، في ختام مباريات الدوري المصري.

وفي خط الهجوم سيرحل حميد أحداد بشكل رسمي عن الفريق، بعد تعاقده مع الرجاء المغربي على سبيل الإعارة، كما يبحث مواطنه المغربي خالد بوطيب عن عرضا للرحيل عن القلعة البيضاء.

وعاد كل من لصفوف الزمالك محمد عب الشافي ومعروف يوسف ومصطفى محمد وشيكابالا، بالإضافة لتعاقد الزمالك بشكل رسمي مع إسلام جابر وأشرف بن شرقي.