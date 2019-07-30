محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:
وجه خالد الغندور نجم الزمالك السابق التهنئة للنادي الأهلي بمناسبة فوزه بمباراة القمة وتتويجه ببطولة الدوري الممتاز.
وفاز الأهلي على الزمالك بهدف نظيف في مباراة القمة 118، التى أقيمت مساء الأحد في ختام بطولة الدوري الممتاز.
وقال الغندور عبر برنامج "الزمالك اليوم": "مبروك للنادي الأهلي فوزه بالقمة.. الزمالك افتقد إلى خدمات محمود عبدالرحيم جنش بسبب الإصابة مع منتخب مصر وهو أهم أسباب خسارة الدوري ومباراة القمة".
وأنهى الغندور بقوله: "حزين على خسارة الزمالك الذي ظهر بشكل أفضل من الأهلي فى مباراة القمة".
وتعرض خالد الغندور، لوعكة صحية، منذ أيام، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "ربنا يشفي كل مريض، وشكرًا لدكتور عمر".
كانت هذه تفاصيل خبر في أول ظهور له بعد الوعكة الصحية.. تعليق خالد الغندور على هزيمة الزمالك في القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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