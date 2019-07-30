الغندور يطالب الزمالك بتقديم شكوى لاتحاد الكرة بسبب رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
شكك خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، في قانونية مشاركة رمضان صبحي مع الأهلي في مباراتي المقاولون العرب والزمالك في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز (2018-19).
وكان الأهلي أعلن خلال الميركاتو الصيفي الجاري تجديد استعارة رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي لموسم إضافي، ليستمر في صفوف المارد الأحمر في الموسم المقبل حتى 2020.
وقال الغندور عبر برنامجه "الزمالك اليوم": "عانى الزمالك بسبب إصابة جنش مع المنتخب ورفض اتحاد الكرة عمل استثناء للزمالك بقيد حارس آخر بدلا من جنش الذي أصيب مع المنتخب بسبب التدريبات الشاقة".
وأضاف: "جاء هذا رغم أن عقد رمضان صبحي مع الأهلي انتهى يوم 30 يونيو 2019 قبل أن يجدد النادي الإعارة، لكن هل يحق أن يلعب أمام المقاولون والزمالك رغم أن إعارته تنتهي في 30 يونيو؟ لا أعرف".
وأتم الغندور قائلا: "من المفترض أن يشكو الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم إذا كان له الحق في هذا الأمر".
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