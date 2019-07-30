سموحة يعلن انتقال محمد أبو جبل إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن نادي سموحة، مساء اليوم الإثنين، انتقال حارس الفريق محمد أبو جبل، إلى صفوف نادي الزمالك، في صفقة بيع نهائي.
وكتبت الصفحة الرسمية لسموحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" حارس الفريق الأول الدولي محمد أبو جبل ينتقل إلى نادي الزمالك بعقد بيع نهائي".
وأضافت:"شكرأ جابسكي على كل ما قدمته للفريق".
ونجح مسؤولو نادى الزمالك في حسم صفقة محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة، ليصبح حارسًا للفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل وتسلم مسؤولو القلعة البيضاء الاستغناء الخاص باللاعب.
وتعاقد الزمالك مع أبو جبل، بعد موافقة إدارة القلعة البيضاء على انتقال عمر صلاح حارس مرمى الأبيض لنادى سموحة لمدة 3 مواسم.
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