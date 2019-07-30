الأهلي يرفع دعوى قضائية ضد الزمالك.. والسبب

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تحريك دعوى قضائية ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب تصريحاته التي هاجم فيها المجلس أمس عبر إحدى القنوات الفضائية. نادي الزمالك بسبب تصريحاته التي هاجم فيها المجلس أمس عبر إحدى القنوات الفضائية. واستقر مسؤولو الأهلي على تقديم شكوى أيضاً للهيئة الوطنية للإعلام ضد هذه القناة وهو ما أكده محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي.

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