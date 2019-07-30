وكيل ماجواير يلمح لاقتراب مدافع ليستر من الانضمام لمانشستر يونايتد

ألمح ستيفن بيك وكيل أعمال هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي، لاقتراب موكله من الانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
نشر وكيل أعمال ماجواير صورة عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، من داخل مكاتب مانشستر يونايتد، مما يؤكد اقتراب المدافع الانجليزي من الشياطين الحمر وان المفاوضات تسير بشكل جيد للغاية.
ويرغب مانشستر يونايتد في ضم ماجواير، ويعتبره ضمن أهدافه الأساسية في الميركاتو الحالي، وسط رغبة أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر بضمه للفريق.
وغاب ماجواير عن تدريبات فريقه أمس بدون أذن، وبرر بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي ذلك، بأن سبب تغيب ماجواير عن تدريبات الفريق المرض، وأنه سوفينضم لقائمة الفريق.
وأشارت تقارير الإنجليزية، أن مانشستر يونايتد يحاول إتمام الصفقة سريعًا، وعرض 70 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى المكافأت، في حين تريد إدارة ليستر مبلغ 80 مليون جنيه إسترليني، وأضافت أن رغبة اللاعب في الرحيل هذا الصيف والانتقال إلى اليونايتد ستحسم الصفقة بشكل كبير، وسط تمسك إدارة الثعالب بالمدافع الإنجليزي صاحب ال٢٦ عامًا، إلا أن اللاعب يرفض البقاء ضمن صفوف الفريق.
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