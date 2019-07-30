مصر تقع وسط كوت ديفوار والسنغال في أمم أفريقيا لسيدات السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن نتيجة قرعة منتخب مصر للسيدات المشاركة في بطولة الأمم الافريقية "الافروباسكت" التي تقام في الفترة من 10 حتى 18 اغسطس القادم بالسنغال. 10 حتى 18 اغسطس القادم بالسنغال. وجاءت مصر في المجموعة الأولى برفقة السنغال وكوت ديفوار. وكانت أقيمت القرعة قبل قليل في العاصمة السنغالية داكار بينما ضمت المجموعة الثانية نيجيريا والكاميرون وتونس، وتضم المجموعة الثالثة مالي وانجولا والكونغو الديمقراطية، وتضم المجموعة الرابعة كينيا وموزمبيق وكاب فيردي"الرأس الاخضر".

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