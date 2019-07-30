شاهد.. محمد عواد مهددًا الإسماعيلي من أجل الزمالك: سأرحل بشكل مجاني

طالب محمد عواد حارس الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مجلس ادارة الدروايش بالموافقة علي عرض الزمالك المقدم له من اجل الانضمام للقلعة البيضاء خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ونشر خالد الغندور علي لسان عواد

عبر صفحتة الشخصية "فيسبوك"، قائلاً: "حارس الإسماعيلي محمد عواد يعلن خلال الـ 48 ساعة المقبلة إذا لم توافق الإدارة على انضمامي لـ الزمالك سأجعل الإدارة لا تستفاد من قيمة بيعي لأي فريق وسأرحل بشكل مجاني سأنضم لأحد الأندية الخارجية وبطاقة مؤقتة للعب حتى لا يستفاد النادي من قيمة بيعي نهائيًا.

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وكان ضم الزمالك مساء امس الإثنين محمد أبو جبل حارس سموحة وقبل ايام كان اعلن عن انضمام محمد صبحي لاعب بتروجيت.