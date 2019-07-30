شاهد.. أمح الدولي: الأهلي يخطط لخطف ساسي على طريقة كهربا

أكد أمح الدولي مشجع النادي الأهلي، أن الفريق الأحمر يسعى لضم الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم خط وسط الزمالك خلال الفترة المقبلة. وقال أمح في تصريحات خاصة لبوابة الوفد "فرجاني ساسي لاعب جيد ومميز، ومحمود الخطيب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ يحاولان ضم اللاعب إلى صفوف الفريق". "فرجاني ساسي لاعب جيد ومميز، ومحمود الخطيب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ يحاولان ضم اللاعب إلى صفوف الفريق". وواصل "الأهلي وضع خطة لضم ساسي، فاللاعب لا يريد تجديد عقده، والفريق الأحمر يسعى لضمه بنفس خطة ضم كهربا". Advertisements جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته بوابة الوفد اليوم الأثنين، لإستضافة أمح الدولي، وحاوره الأستاذ عماد يونس مدير تحرير جريدة الوفد. شاهد الفيديو:

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