شاهد.. أمح: علاقتي بشيكابالا وجنش جيدة.. وإسلام جمال يعتبر رئيس الزمالك والده

أوضح أمح الدولي مشجع النادي الأهلي، شكل علاقته مع بعض لاعبي الزمالك خارج المستطيل الأخضر.

وقال أمح في تصريحات خاصة لبوابة الوفد "أن محمد رزق لاعب طلائع الجيش لاعب

مميز، وهو من المقربين لي، وقد اساهم في إنتقاله للأهلي، إذا ظهر الموسم المقبل بشكل جيد".

وواصل "هناك الكثير من اللاعبين من

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أصدقائي مثل طارق يحيي، ومحمود جنش الذي اتمنى له الشفاء من الإصابة التي تعرض لها، وكذلك شيكابالا الذي هنأته بعيد ميلاده".

وتابع "إسلام جمال لاعب الزمالك السابق لاعب جيد ويتحدث دائماً أن مرتضى منصور مثل والده".

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