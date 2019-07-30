شاهد.. أمح: علاقتي بشيكابالا وجنش جيدة.. وإسلام جمال يعتبر رئيس الزمالك والده

أوضح أمح الدولي مشجع النادي الأهلي، شكل علاقته مع بعض لاعبي الزمالك خارج المستطيل الأخضر.
وقال أمح في تصريحات خاصة لبوابة الوفد "أن محمد رزق لاعب طلائع الجيش لاعبمميز، وهو من المقربين لي، وقد اساهم في إنتقاله للأهلي، إذا ظهر الموسم المقبل بشكل جيد".
وواصل "هناك الكثير من اللاعبين من
وتابع "إسلام جمال لاعب الزمالك السابق لاعب جيد ويتحدث دائماً أن مرتضى منصور مثل والده".
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