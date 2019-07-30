ميدو: أنطوي قريب من الإنضمام لبيراميدز

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن جون أنطوي مهاجم الفريق. وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لدينا عناصر مميزة في الفريق والصفقات تتم في أضيق الحدود". هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لدينا عناصر مميزة في الفريق والصفقات تتم في أضيق الحدود". متابعًا "خسرنا إسلام جابر وجون أنطوي في الموسم المقبل، أتمنى بالتأكيد استمرار المهاجم أنطوي ولكن بنسبة كبيرة سيرحل". وأستكمل "أنطوي قريب من الرحيل لبيراميدز، والزمالك يحاول ضمه ولكن العقود لم توقع حتى الآن".



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