رسميا : الزمالك يحصل على استغناء محمد ابو جبل

أسدل الستار مساء الاثنين عن صفقة انتقال حارس مرمى سموحة محمد ابو جبل لصفوف نادي الزمالك بعدما تسلم النادي الاسكندري 15 مليون جنية قيمة الصفقة الى جانب الاستغناء الرسمي والنهائي عن لاعبي الفريق عمر صلاح حارس المرمى واحمد داودا لاعب الوسط .

وكان المهندس محمد فرج عامر قد اكد ان رغبة ابو

جبل في الانتقال للزمالك حسمت الامر بالنسبة لادارة سموحة التي دخلت في مفاوضات جيدة مع ادارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور انتهت بالاتفاق على حصول الزمالك على محمد ابو جبل وحصول سموحة على عمر صلاح و احمد داودا الى جانب 15 مليون جنية دفعة واحدة .

يذكر ان سموحة ضم خلال الانتقالات الصيفية الحالية كل من الهاني سليمان حارس الاتحاد السكندري و محمد نادي لاعب الجونة و فوزي الحناوي لاعب الاهلي مواليد 1997 ومن المتوقع ان يعلن النادي خلاتل الفترة القادمة عن مجموعة من الصفقات القوية والتي وعد من خلالها المهندس محمد فرج عامر ان يعود بها سموحة منافسا على المراكز المتقدمة في الدوري العام .