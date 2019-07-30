رسمياً.. الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع عماد السيد

اعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع عماد السيد، حارس مرمى الزمالك، لتعويض رحيل الهاني سليمان الذي انتقل إلى صفوف سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعداداً للموسم الجديد (2019-2020). انتقل إلى صفوف سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعداداً للموسم الجديد (2019-2020). ووقع عماد السيد علي عقود انتقاله الي الاتحاد السكندري لمدة ثلاثة مواسم بعد موافقة ادارة الزمالك .

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