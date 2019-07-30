كشف أمح الدولي مشجع النادي الأهلي، عن موعد إعلان النجم صلاح أمين لاعب نجوم المستقبل السابق، إعتزاله كرة القدم. وقال أمح في تصريحات خاصة لبوابة الوفد "أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، حدث معي في مداخلة على الهواء، وطلب مني إحضار صلاح أمين للفريق". المقاصة، حدث معي في مداخلة على الهواء، وطلب مني إحضار صلاح أمين للفريق". وواصل "بالفعل قمت بجلب صلاح أمين إلى المقاصة، وجمعته جلسة مع رئيس Advertisements النادي محمد عبد السلام، ليوقع عقد إنتقال إلى المقاصة لمدة سنتين". النادي محمد عبد السلام، ليوقع عقد إنتقال إلى المقاصة لمدة سنتين". واختتم "صلاح أمين أخبرني إنه سيعتزل كرة القدم بشكل نهائي بعد سنتين". جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها بوابة الوفد اليوم الأثنين، لإستضافة أمح الدولي، وحاوره الأستاذ عماد يونس مدير تحرير جريدة الوفد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أمح الدولي يكشف موعد إعتزال صلاح أمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.