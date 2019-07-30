رياضة | مفاجأة.. باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار لبرشلونة بشرط !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار لبرشلونة بشرط ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وجود اتجاه جديد داخل نادي باريس سان جير مان لبيع البرازيلي نيمار دا سيلفا الى نادي برشلونة بعد إصرار اللاعب على الرحيل.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية ، أن النادي الباريسي فتح الباب للتفاوض مع برشلونة، بشرط أن لا يكون هناك تبادل اللاعبين.

وتوقعت الصحيفة أن يكون هناك تقدم في الصفقة خاصة مع تواجد الرئيس بارتوميو على رأس الفريق الكتالوني المفاوض.