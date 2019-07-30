رياضة | مجلس الأهلى يصعد شكواه ضد رئيس الزمالك على كافة المستويات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الأهلى يصعد شكواه ضد رئيس الزمالك على كافة المستويات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي إن مجلس الإدارة بالإجماع كلفة بتقديم بلاغ جديد للنائب العام عن تجاوزات واساءات واكاذيب صدرت من رئيس نادي الزمالك في برنامج فضائي بالأمس وتضمنت اسائه للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس ادار ته بعبارات يعاقب عليها القانون وخلال ساعات سوف يتقدم الأهلي ببلاغ للنائب العام إيذاء هذه التجاوزات التي صدرت من رئيس الزمالك بالأمس .
وأضاف عثمان أن النيابة العامة حفظت العديد من البلاغات التي تقدم بها رئيس نادي الزمالك ضد النادي الأهلي وانه هذه البلاغات كانت استمرار للحملة الشعواء ضد النادي الأهلي ومجلس إدارته على مدار العام ونصف العام والتي حفلت بالأكاذيب والعبارات المضللة لذلك تم حفظ العديد من هذه الشكاوي لأنها بلاغات كيدية ولا أساس من الصحة .
وكشف المستشار القانوني أن رئيس الزمالك تقدم بأكثر من 30 أو 40 بلاغ ضد النادي الأهلي بما فيها بلاغ ترك آل الشيخ وان الأهلي يثق في سلامة موقفه القانوني وان كل ما تخذه الاهلى من اجراءات صحيح ووزارة الشباب والرياضة قالت كلمتها في هذا الصدد وان مصيرها جميعا للحفظ باعتبارها بلاغات كيدية ولا تستند إلى أي حقائق مشددا على ثقته في كافة إجراءات الأهلي القانونية.
وأضاف عثمان أن كافة البلاغات التي تقدم بها رئيس الزمالك لم تأتي بجديد ومجرد ترديد لما جاء في بلاغ تركي أل الشيخ ، مشيرا إلى أن رئيس الزمالك مدفوع من جهات بعينها للدخول في صراع مع الأهلي ومجلس إدارته مؤكدا على أن الزمالك كيان له ولجماهيره كل الإحترام.
وأضاف عثمان أن النادي بصدد تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام برئاسة السيد مكرم محمد أحمد ضد قناة المحور التي تحولت إلى منصة للسباب والشتائم ووعيد وإساءة لشخصيات عامة ورموز وعبارات تتضمن تمييز وتحرض على الفتنة بين الجماهير بعدما شهدت مداخلة الأمس سباب وتجاوز ضد 30 شخص من قامات ورموز مجتمعية وطالت ايضا أفراد المجلس الأعلى للإعلام .
وحول مصير البلاغات التي تقدم بها الأهلي في وقت سابق قال عثمان " تقدمنا ببلاغين وقامت جهات التحقيق بدورها على الوجه الأكمل وفي انتظار قرار مجلس النواب لطلب رفع الحصانة وهناك بلاغ أخر قيد التحقيق أمام النيابة .
واختتم المستشار القانوني للأهلي حديثه بالتأكيد على أن الأهلي منذ إندلاع الازمة لم ينزلق ولم يتجاوز ورفض الدخول في تلك المهاترات ترسيخا لإحترامه لمؤسسات الدولة وسيادة القانون .
وأضاف عثمان أن مجلس النواب هيئة ممثلة للشعب وقوة المؤسسات في ما تقدمه مشددا على تقديره وإحترامه لمجلس النواب ورئيسه علي عبد العال .