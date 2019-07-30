رياضة | محمد عواد: الإسماعيلي سيخسر في حالة عدم إنضمامي للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عواد: الإسماعيلي سيخسر في حالة عدم إنضمامي للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"الإسماعيلي سيخسر في حالة عدم إنضمامي للزمالك" بهذه الكلمات بدأ محمد عواد حارس مرمى نادي الإسماعيلي كلماته.

وقال عواد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " سعيد بتمسك رئيس الزمالك بوجودي، وسعيد أيضا برغبة جمهور الابيض".