رياضة | أيمن شوقي: توقعت فوز الأهلي بالدوري .. وعدم الإستقرار سبب "هزة" الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن شوقي: توقعت فوز الأهلي بالدوري .. وعدم الإستقرار سبب "هزة" الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أيمن شوقي لاعب الأهلي السابق، انه كان يثق في عودة الاحمر مرة اخرى للمنافسة وذلك عقب الخروج من البطولة الإفريقية أمام صن داونز.

وقال شوقي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " لاسارتي فاز ببطولة وخسر مثلها، لم اتفق مع من فقد الأمل في الحصول على لقب الدوري عقب الهزيمة من صن داونز بالبطولة الافريقية.