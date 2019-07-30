رياضة | نشرة أخبار النصر السعودي اليوم الأثنين 29-7-2019: الأعلان عن رباعي الأجانب بالقائمة الآسيوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار النصر السعودي اليوم الأثنين 29-7-2019: الأعلان عن رباعي الأجانب بالقائمة الآسيوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي العديد من الأحداث الرياضية الهامة، يوم الأثنين الموافق 29-7-2019، أبرزها فشل سفر عبد الفتاح آدم، والأعلان عن رباعي الأجانب بالقائمة الآسيوية.

ونبرز لكم في السطور التالية أهم أخبار نادي النصر على مدار اليوم الأثنين الموافق 29-7-2019 كالتالي:

النصر يعلن عن رباعي الأجانب بالقائمة الآسيوية

أعلن نادي النصر السعودي أنه استقر بصورة نهائية على ضم 4 لاعبين أجانب إلى قائمة الفريق في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يستعد "العالمي" لمواجهة نادي الجزيرة الإماراتي في دور ثمن النهائي في البطولة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس وبالتحديد يوم 5 أغسطس المقبل.

وكان الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع تويتر، قد كتب حول هذا الأمر قائلًا: "قرر المدرب روي فيتوريا ضم الحارس الأسترالي برادلي جونز، والبرازيليان مايكون، وجوليانو، والمغربي عبد الرزاق حمد الله إلى قائمة الفريق الآسيوية".

وتعد هذه القائمة بمثابة الصدمة للنجم الدولي المغربي "نور الدين أمرابط" والذي تم إستبعاده لعدم وجود مكان له في القائمة، وذلك على الرغم من تقديمه لموسم جيد للغاية مع الفريق السعودي في العام الماضي، ولكن قوانين الاتحاد الآسيوي تنص على وجود 4 أجانب فقط في قائمة كل فريق.

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أمرابط يشعل تدريبات النصر

أشعل نور الدين أمرابط حماس زملاءه بالفريق، أثناء مشاركته في تدريبات اليوم، استعدادًا لختام معسكره التدريبي غدًا بخوض مباراة ودية.

وشهدت التدريبات روح عالية من الدولي المغربي، ليحمس باقي زملاءه على اللعب بقوة في التدريبات، ورحب جميع اللاعبين بأمرابط عقب وصوله مساء أمس.

عبد الفتاح آدم يفشل في الانضمام لمعسكر النصر

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن فشل سفر عبد الفتاح آدم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي إلى البرتغال من أجل الانضمام لمعسكر الفريق الخارجي، بسبب عدم تمكنه من استخراج التأشيرة.

ليكتفي اللاعب بالتدريبات المكثفة في السعودية، لحين عودة الفريق من معسكره الخارجي في الأسبوع الجاري، لخوض المباراة المرتقبة أمام الوحدة الإماراتي، في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا.