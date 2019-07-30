رياضة | ميدو: أنطوي قريب من الانضمام لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: أنطوي قريب من الانضمام لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة عن جون أنطوي مهاجم الفريق.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "لدينا عناصر مميزة في الفريق والصفقات تتم في أضيق الحدود".

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وتابع: "خسرنا إسلام جابر وجون أنطوي في الموسم المقبل، أتمنى بالتأكيد استمرار المهاجم أنطوي ولكن بنسبة كبيرة سيرحل".

واستكمل: "أنطوي قريب من الرحيل لبيراميدز، والزمالك يحاول ضمه ولكن العقود لم توقع حتى الآن".