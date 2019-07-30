رياضة | عاجل.. المقاصة يحصل على الاستغناء الخاص بنجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المقاصة يحصل على الاستغناء الخاص بنجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، أنهم حصلوا على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم من نادي الزمالك.
وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " مازالت المفاوضات جارية معه للتوقيع، نعلم جيدا امكانياته".
وأردف : "قليل مانجد امكانيات بحجم امكانيات إبراهيم، ولكن لدينا سقف محدد من الرواتب لن نتخطاه".
وتابع : "لابد ان يكون هناك توازن بغرفة خلع الملابس ولن نصنع فروق مادية بين اللاعبين، والان نحن في مرحلة الاتفاق المادي معه".