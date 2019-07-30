رياضة | عاجل.. المقاصة يحصل على الاستغناء الخاص بنجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المقاصة يحصل على الاستغناء الخاص بنجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، أنهم حصلوا على الاستغناء الخاص بمحمد إبراهيم من نادي الزمالك.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " مازالت المفاوضات جارية معه للتوقيع، نعلم جيدا امكانياته".