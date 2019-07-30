رياضة | عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن النادي الأهلي رسميا التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك بسبب التجاوزات التي بدرت منه خلال إحدى البرامج التلفزيونية.

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وقال محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي في تصريحات تلفزيونية :"تم تكليفي من مجلس إدارة الأهلي بتقديم بلاغ للنائب العام ضد إساءات رئيس الزمالك لنا خلال حديثه لأحد البرامج عبر قناة فضائية أمس الأحد"

وتابع :"تضمنت تلك العبارات إساءات للأهلي وجماهيره وإدارته وهي يعاقب عليها القانون، ولذلك سنتقدم ببلاغ للنائب العام ضده".