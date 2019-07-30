رياضة | ميدو: الزمالك قرر قيد شيكابالا في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: الزمالك قرر قيد شيكابالا في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة أن الزمالك يرغب في الإبقاء على شيكابالا ضمن قائمة الفريق في الموسم المقبل.

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وقال ميدو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "تحدثنا مع الزمالك منذ فترة لضم شيكابالا وكان هناك ترحيب من جانب إدارة الزمالك للاستغناء عن اللاعب".

وأستكمل "ولكن قرار الزمالك تغير وقرروا قيد شيكابالا في الموسم المقبل وهذا الأفضل له في رأيي".