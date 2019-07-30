رياضة | الاتحاد السكندري يعلن ضم حارس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يعلن ضم حارس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري الاتفاق مع نادي الزمالك على انتقال الحارس عماد السيد لصفوف زعيم الثغر.

ووقع اللاعب على عقده الجديد و الذى يمتد لثلاث مواسم، بعد موافقة إدارة نادي الزمالك.

وأشاد طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد بالإمكانات الفنية والبدنية لـ " عماد السيد.

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وأشار إلى أن الحارس يمتلك العديد من الخبرات الكبيرة التي تأهله للدفاع عن عرين زعيم الثغر .

وأوضح أن نادي الاتحاد السكندري كان بحاجة إلى إضافة حارس مميز بقدرات عماد السيد.

ويُعد عماد السيد من الحراس المميزين وحصل على ثناء قاعدة عريضه من مدربي الدورى المصري وخاصة خلال فترة تواجده بأندية إنبي وطلائع الجيش، ومن خلال العلاقات الطيبة التى تربط نادى الاتحاد السكندري ونادى الزمالك تم الاتفاق على انتقال الحارس.