رياضة | جارديان البريطانية: نجم ريال مدريد يريد الرحيل والرئيس يرفض!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جارديان البريطانية: نجم ريال مدريد يريد الرحيل والرئيس يرفض! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الإثنين، أن الويلزي جاريث بيل مستاء من معاملة مسؤولي ريال مدريد معه ومحاولتهم للتخلص من خدماته رغم رغبته في الاستمرار معه.

وقالت الصحيفة البريطانية أن الدولي الويلزي كان قريباً من الانتقال إلى جيانغسو الصيني قبل أن يرفض رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن جاريث بيل يشعر بالغضب من الرئيس بيريز بسبب هذا الموقف الخاص برفض انتقاله للصين وبسبب أنه لا يرى مشكلة بعدم اعتماد زيدان على اللاعب.

وأكدت "الجارديان" أن جاريث بيل لا يُريد الانتقال إلى أي نادٍ أوروبي آخر سواء إعارة أو انتقال كامل.