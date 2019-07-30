رياضة | أخبار برشلونة اليوم: فالفيردي يحدد 4 صفقات نارية ويطلب بيع ثنائي الفريق وميسي يريد طرد نجم البرسا وآخر تفاصيل صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم: فالفيردي يحدد 4 صفقات نارية ويطلب بيع ثنائي الفريق وميسي يريد طرد نجم البرسا وآخر تفاصيل صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 29 يوليو لعام 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 29 يوليو 2019:-

إدارة برشلونة واثقة من حسم الصفقة المُستحيلة في الوقت المناسب

أشارت تقارير إسبانية، اليوم الإثنين، إلى أن مسؤولي نادي برشلونة واثقين من اقتراب عودة البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان إلى كامب نو.

وقالت وكالة الأنباء الكتالونية "ARA"، أن نيمار لا يزال لديه أمل في التوقيع مع نادي برشلونة بعد أن وعد جوسيب بارتوميو غرفة ملابس الفريق بفعل كل شيء لاستعادة خدمات البرازيلي.

وأوضحت الوكالة الكتالونية أن نادي باريس سان جيرمان يريد الحصول على مبلغ 222 مليون يورو، ولا يقبل المقايضة.

وأشارت الوكالة "ARA" أن بيئة اللاعب البرازيلي واثقة من أن عناد باريس سوف يلين، والصيف طويل ويمكن أن تحدث أمور جديدة.

فالفيردي يطلب ضم 4 لاعبين والاستغناء عن هذا الثنائي

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن مدرب برشلونة أرنستو فالفيردى قد حدد إحتياجاته من اللاعبين قبل الموسم المقبل وحدد أيضاً الراحلين خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن فالفيردى قرر التخلى عن فيليب كوتينيو ومالكوم متمنياً أن يكون هناك تعاقد مع البرازيلي الأخر نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة أن فالفيريدى يريد أيضاً تدعيم بظهير أيسر لمساعدة اللاعب جوردى ألبا الذى يلعب فى ذلك المكان وأيضاً يريد مهاجم لمساعدة الأوروجويانى لويس سواريز.

وكان فالفيردى قد قرر التخلى عن أى لاعب زائد فى تشكيلة البارسا.

بعيدًا عن نيمار.. برشلونة مصمم على جلب الصفقة المُعقدة

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى يصر على ضم الظهير الأيسر النمساوى دافيد ألابا لاعب بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادى برشلونة يريد ضم لاعب بديل للظهير الأيسر الأساسي للفريق الإسبانى جوردى ألبا، حتى يكون هناك تأمين لذلك المكان بظهير أيسر مميز مثل ألابا.

وأشارت الصحيفة أن التعاقد مع ألابا قد يكلف برشلونة رحيل المدافع الفرنسي للفريق أومتيتى والذى كان هناك تقارير تربط رحيله عن البلوجرنا فى حال التعاقد مع الهولندى ماتياس دى ليخت والذى رحل ليوفنتوس الإيطالى.

صفقة الموسم.. بيريز ينوي "سرقة" هدف برشلونة

شكلت خسارة ريال مدريد من أتلتيكو بنتيجة 7-3، صدمة كبيرة لرئيس الميرينجي فلورنتينو بيريز وبذلك يبدو أن سوق الانتقالات الصيفية لم ينتهي بعد مع الأبيض.

وذكرت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن رئيس نادي ريال مدريد سيبدأ في الاستماع لما يدور في عقله بعد أن أحضر زين الدين زيدان 5 لاعبين مقابل 300 مليون يورو، منهم هازارد نجم تشيلسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن تدعيم خط الوسط هو أمر حيوي بالنسبة لزيدان وبيريز بعد رؤية مستوى هذا الخط مع مودريتش وكروس لذلك ما زالت المفاوضات جارية مع بول بوجبا ولا مشكلة إذا فشلت صفقة كريستيان إريكسن.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوجبا أو إريكسن ليسوا صفقة الموسم بالنسبة لنادي ريال مدريد ولكن الصفقة الأكبر هي نيمار الذي تغير موقفه بشكل كبير بعد تعاقد برشلونة مع أنطوان جريزمان وبالتالي هدأت المفاوضات بين البارسا واللاعب.

وذكرت "دون بالون" أن ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان يُفضل التعامل مع ريال مدريد على عكس برشلونة حيثُ بدأت علاقته بالبارسا تأخذ منحدراً سيئاً بعد شراء البرازيلي نيمار بالتحديد.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية أن بيريز لم يتحدث مع باريس من أجل نيمار ولكن تم التفاوض مع والد اللاعب ووافق بالفعل على تفاضيل عقده مع الأبيض، وبالتالي يمكن أن يحصل الملكي على نيمار بجانب هازارد ومجموعة من اللاعبين الشباب مثل رودريجو وإبراهيم دياز.

برشلونة يفتح أبواب الرحيل أمام نجمه المتألق

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن مسؤولي نادي برشلونة، أخبروا النم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، بأنهم لن يحسنوا عقده، بل وفتحوا أبواب الرحيل أمامه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن المدرب إرنيستو فالفيردي قال لراكيتيتش بأنه من الصعب أن يلعب أساسيا بعد الآن، حيث ان فرانكي دي يونج سيحصل على معظم الدقائق.

وفي السياق ذاته، فإن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا قد قرر بصورة نهائية عدم تحسين عقد راكيتيتش، ومن ثم فإن سيناريو الرحيل وارد جدا الان بالنسبة للكرواتي، خلال الضيف الحالي.

ميسي يعلق على حادثة الاعتداء عليه

علق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، على الأخبار المنتشرة في الفترة الأخيرة بشأن الاعتداء عليه في جزيرة إيبيزا الإسبانية.

وأنتشرت الكثير من الأخبار بالأمس تفيد بأن أحد الأشخاص قد اعتدي على نجم برشلونة الإسباني أثناء قضاء عطلته في إيبيزا.

وكتب ميسي على حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام" :" ليلة عظيمة يوم أمس في إيبيزا مع الأصدقاء، تفصلنا أيام قليلة عن العودة، لا تلتفتوا للأخبار التي يتم تداولها و التي ليس لها أساس من الصحة، كل شيء كان رائعًا والجميع عاملنا بطريقة لا تصدق كما العادة".

برشلونة يُبرم صفقة جديدة

تعاقد نادي برشلونة مع المدافع البرازيلي الشاب إجور جوميز ليمثل صفوفه قادماً من كويمبرا البرتغالي لمدة خمسة مواسم.

ويعد جويز "18 عاماً" هو التوقيع الأول للنجم فيكتور فالديز مدرب فريق برشلونة تحت 19 عاماً بداية من الموسم الرياضي الجديد.

وشهد اليوم الاثنين، تقديم جوميز لاعباً لنادي برشلونة للالتزام بعد ذلك في فريق فيكتور فالديز.

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ويسعى نادي برشلونة لتعويض رحيل مجموعة من مواهبه عن أكاديمية "لاماسيا" هذا الصيف ولعل أبرزهم تشافي سيمونز الذي انضم إلى باريس سان جيرمان.

فالفيردي يطالب إدارة برشلونة بسرعة بيع "المشاكس"

كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى أن أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، طلب من إدارة البلوجرانا سرعة بيع لاعب الفريق مالكوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب ما أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن فالفيردي طلب من إدارة برشلونة الإسراع ببيع مالكوم قبل جولة الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن هناك 4 أندية ترغب في التعاقد مع مالكوم على رأسها فرق آرسنال وإيفرتون الإنجليزيين، بالإضافة إلى نابولي الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني. وحددت إدارة برشلونة سعر بيع مالكوم بـ 50 مليون يورو للتخلي عن خدمات الجناح البرازيلي.

رئيس برشلونة يتخذ قراره المصيري بشأن ضم نيمار

تشهد الأيام المقبلة حسم موقف برشلونة النهائي تجاه ملف التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور وذلك بعدما فتحت الإدارة الكتالونية خط المفاوضات مع لاعب باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة عليه أن يقرر قريباً، إما المضي قَدمً في عملية نيمار، أو جعل العملية تموت وتنتهي.

وكان نيمار قد حصل على وعد من إدارة باريس سان جيرمان بالرحيل حال وصول عرض مناسب للتعاقد معه سواء من برشلونة أو ريال مدريد أو أي نادٍ آخر.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان في عام 2017 بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ قيمته 222 مليون يورو إلى ناديه السابق برشلونة.

تصريح جديد يُقرب فالفيردي من صفقته المنتظرة

تحدث جونيور فريبو ظهير أيسر نادي ريال بيتيس، عن التغريدات المسيئة في حق ليونيل ميسي قائد برشلونة والتي نشرها عندما كان في سن الخامسة عشر.

ودخلت إدارة برشلونة في مفاوضات على ضم جونيور فريبو ظهير أيسر ريال بيتيس وذلك ليكون بديلاً لجوردي ألبا.

وقال فريبو، في تصريحات صحفية: "حدث ذلك عندما كنت طفلاً بعيداً عن تسّليط الأضواء، حيث كان لدي صديق محب لبرشلونة وميسي، طلبت منه أن يقول أشياء قبيحة عليه، وكانت لي أيضاً كلمات مثيرة للسخرية إتّجاهه، إنها أشياء حدثت عندما كنت طفلاً لا يعرفني أحد".

وتابع: "لا يُمكنني أن أقول على ميسي سوى إنه إعجوبة كرة القدم، هو الأفضل في العالم على حد بعيد، أنا دائماً أقول عندما أتحدث عن الكرة الذهبية يجب أن تُمّنح كرة لميسي وكرة آخرى يتنافسوا عليها بقية اللاعبين".

كواليس الاجتماع الناري المنتظر بين فالفيردي ورئيس برشلونة

من المنتظر أن يعقد إرنستو فالفيدري المدير الفني لفريق برشلونة إجتماع هام مع رئيس البارسا لمناقشة بعض القضايا المهمة المتعلقة بالفريق.

ووفقا لصحيفة سبورت، فأن من أهم القضايا التي سيتم مناقشتها الظهير الأيسر، وذكرت الصحيفة أن فالفيردي مصرّ على ضم جونيور فيربو نجم فريق ريال بيتيس.

كما أشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه سيتم مناقشة البدائل المتوفرة في حال فشل التعاقد مع فيربو، والألماني فيليب ماكس نجم فريق اوجسبورغ ( 25 عاماً ) أحد تلك البدائل، فهو لاعب مميز هجومياً.

وواصلت الصحيفة، أن الإيطالي ماتيو دارميان لاعب مانشستر يونايتد ضمن الخيارات المتاحة للبارسا.

نجم برشلونة قريب من زينيت الروسي

ذكر تقرير صحفي ان لاعب برشلونة بات قريبا من المغادرة إلى فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي خلال الانتقالات الصيقية الحالية.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية "ماركا" أن زينيت الروسي مستعد مبلغ مادي40 مليون يورو من اجل التعاقد مع النجم البرازيلي مالكوم .

ولم يحظ صاحب الـ22 عام منذ إنضمامه للفريق الكتالوني في صيف 2018 قادما من بوردو الفرنسي بدقائق كثيرة للعب تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي، وشارك في إجمالي 24 مباراة معظمها كبديل، سجل فيها 4 أهداف.

وأختتمت الصحيفة أن إرنستو فالفيردي المدير الفني يسعى للتركيز فقط مع اللاعبين الذين سيعتمد عليهم خلال الفترة المقبلة، وبيع الأسماء الأخرى وبينها البرازيلي مالكوم.

رسميا.. برشلونة يتعاقد مع البرازيلي "جوميز"

أعلن نادي برشلونة الإسباني ضم إيجور جوميز صاحب الـ18 عامًا ولاعب فريق فورتا ليدوندا في دوري الدرجة الثالثة بالبرازيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينضم إيجور جوميز لفريق الشباب ببرشلونة بقيادة المدرب فيكتور فالديز حارس النادي الكتالوني السابق.

ويجيد إيجور جوميز في مركز الظهير الأيمن أو الجناح الأيمن ووقع على عقد لمدة خمس مواسم بعد جلسة جمعته مع باتريك كلويفرت رئيس القطاع.

ميسي يطلب طرد نجم برشلونة