رياضة | المدير الفني لبني سويف: معسكر الأسيوطي حقق الانسجام المطلوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدير الفني لبني سويف: معسكر الأسيوطي حقق الانسجام المطلوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب حسن موسي المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادي بنى سويف الرياضي عن رضاه التام عن معسكر الفريق المقام بمنتجع الأسيوطى سبورت.

وقال موسى ، المدير الفنى لبنى سويف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "حتى الآن المعسكر يسير بشكل جيد جدا بجميع النواحى الفنية والإدارية وجودة الملعب التى تساعد اللاعبين على تطور المستوى الفني".

واضاف: "نظرا للإصلاحات التى تتم بملعب استاد بنى سويف لم يكن أمامنا سوى إقامة معسكر مغلق والتدريب على فترتين لتحقيق الانسجام بين اللاعبين" .

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واختتم: "نواجه مشكلة حقيقية فى إقامة المباريات الودية خاصة وأن أغلب فرق محافظتى الفيوم وبنى سويف بأقسامها المختلفة لم تبدأ فترة الإعداد، ولهذا حرصنا على إقامة وديات مع فرق 6 اكتوبر والترسانة ومركز شباب اطواب".

ويخوض بنى سويف مباراته الودية الرابعة امام اف سي مصر بالقاهرة على أن يعود الفريق لأداء مباراة ودية أمام حلوان الرياضى الخميس بملعب الاسيوطي.