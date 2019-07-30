رياضة | تقارير.. فالفيردي يحدد 4 لاعبين للتعاقد معهم ويطلب ببيع ثنائي البرسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. فالفيردي يحدد 4 لاعبين للتعاقد معهم ويطلب ببيع ثنائي البرسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم أرنستو فالفيردى المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، قد حدد إحتياجاته من اللاعبين قبل الموسم المقبل وحدد أيضاً الراحلين خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن فالفيردى قرر التخلى عن فيليب كوتينيو ومالكوم متمنياً أن يكون هناك تعاقد مع البرازيلي الأخر نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة أن فالفيريدى يريد أيضاً تدعيم بظهير أيسر لمساعدة اللاعب جوردى ألبا الذى يلعب فى ذلك المكان وأيضاً يريد مهاجم لمساعدة الأوروجويانى لويس سواريز.

وكان فالفيردى قد قرر التخلى عن أى لاعب زائد فى تشكيلة البارسا.