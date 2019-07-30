الامارات | الجزيرة يواصل انتصاراته العريضة في هولندا

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يواصل انتصاراته العريضة في هولندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الجزيرة على فريق أكاديمية غلوبال الهولندي بثلاثة أهداف دون رد، أول من أمس، ضمن سلسلة اللقاءات الودية خلال معسكره الخارجي، بمدينة فاخينينجن الهولندية، استعداداً للموسم الجديد.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، وفي الشوط الثاني أحرز حسن خالد الهدف الأول، وتلاه سالم راشد بالهدف الثاني، وأضاف الكاميروني سباستيان سياني الهدف الثالث من ضربة جزاء.

ولعب الجزيرة المباراة بتشكيلين مختلفين، وبدأ الشوط الأول بتشكيل مكون من: سالم خيري ومحمد فوزي ومحمد العطاس ومسلم فايز وعبدالله إدريس وسيف خلفان وعبدالله رمضان وعيسى العتيبة ومحمد خالد وكينو، وزايد العامري.

وفي الشوط الثاني، دفع المدير الفني للفريق، يورجن ستريبل، بتشكيل كامل مختلف مكون من: محمد النقبي وسالم راشد وفارس جمعة وخليفة الحمادي وسالم العيدي وسيباستيان سياني وسلطان الغافري وخاطر سبيت وبدر الشبيبي وفيصل المطروشي، وحسن خالد.