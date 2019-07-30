الامارات | إيفرا يعتزل كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرا يعتزل كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدافع الدولي السابق، الفرنسي باتريس إيفرا، أمس، اعتزاله كرة القدم، مؤكداً مضيه في مسار نيل شهادة التدريب، بعد مسيرة تنقل فيها بين أندية أوروبية بارزة، لاسيما يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال الظهير الأيمن الدولي السابق، البالغ من العمر 38 عاماً، لصحيفة «غازيتا ديللو سبورت» الإيطالية «انتهت مسيرتي رسمياً كلاعب كرة قدم».

وأضاف في إشارة إلى إمكانية انتقاله إلى مقاعد المدربين «بدأت عام 2013 دورة لنيل شهادة في التدريب بدرجة (ب) من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، والآن أريد أن أنهيها كي أنال شهادة بدرجة (أ)، وفي غضون عام ونصف العام سأكون جاهزاً للإشراف على فريق».

Advertisements

وذكر إيفرا، الذي ارتدى قميص وست هام في تجربته الأخيرة في الملاعب، توقُّع مدربه السابق في فريق مانشستر يونايتد الاسكتلندي أليكس فيرغوسون بأن يصبح اثنان من لاعبيه «مدربين على أعلى المستويات»، هما إيفرا والمدرب الحالي لمنتخب ويلز راين غيغز.

وأقر إيفرا بفضل فيرغوسون عليه «(السير) أليكس هو بمثابة والدي. تقبلني كما أنا، في بعض الأحيان قائداً، وفي بعض الأحيان متعجرفاً».

ويزخر سجل إيفرا بالألقاب، من بينها لقب الدوري الانجليزي الممتاز خمس مرات، ولقب الدوري الإيطالي مرتين، وبلغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا خمس مرات، وأحرز اللقب مع يونايتد عام 2008.

وعرف المدافع السابق بتصرفاته غير الرياضية المثيرة للجدل، داخل الملعب أو خارجه، على غرار ركله أحد مشجعي مرسيليا عندما كان يدافع عن ألوانه عام 2017، والتحقيق معه بشأن «إهانة المثليين جنسياً» في أبريل الماضي، عقب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي إهانات ضد باريس سان جرمان وجماهيره، ولاعبه السابق جيروم روثين، بعد خروج نادي العاصمة من الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال الموسم المنصرم أمام فريقه السابق يونايتد، إثر خسارته على أرضه 1-3 إياباً، بعد فوزه ذهاباً على ملعب «أولد ترافورد» بهدفين نظيفين.