الامارات | غرافيك.. عجمان.. مشاركة تاريخية وأرقام «استثنائية»

شكرا لقرائتكم خبر عن غرافيك.. عجمان.. مشاركة تاريخية وأرقام «استثنائية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل عجمان مشاركة هي الأبرز له في دوري الخليج العربي لكرة القدم، منذ ظهوره الأول في موسم 2008/2009، حينما جمع 37 نقطة، متخطياً رقمه السابق في موسم 2011/2012، الذي حصل فيه على 31 نقطة فقط، واحتل فيهما المركز السابع.

وقدم البرتقالي موسماً استثنائياً على كل المستويات، أظهر مدى التطور الكبير الذي حققه الفريق تحت قيادة مدربه المصري أيمن الرمادي، والذي كتب شهادة بقاء البرتقالي في دوري المحترفين للموسم الثالث على التوالي.

وتمكن عجمان من تحقيق أكثر من مفاجأة في الدوري هذا الموسم، إذ تمكن من التغلب على فرق بحجم العين والوصل والنصر، كما لم يُقهر من الشارقة بطل الدوري، الذي نجح في فرض التعادل عليه مرتين خلال البطولة.

للإطلاع على حصيلة وأداء فريق عجمان في موسم 2018- 2019، يرجى الضغط على هذا الرابط.