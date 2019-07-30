الامارات | شباب الأهلي يخسر أولى تجاربه الودية أمام دوروجي المجري

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يخسر أولى تجاربه الودية أمام دوروجي المجري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر شباب الأهلي أولى تجاربه الودية خلال معسكره في سلوفاكيا أمام فريق دوروجي المجري، بهدفين مقابل هدف، إذ قام مدرب «فرسان دبي»، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، بتجربة 19 لاعباً خلال المباراة.

ودفع أروابارينا في بداية اللقاء بتشكيلة ضمت كلاً من حسن حمزة، وليد عباس، عبدالعزيز الكعبي، محمد جابر، عبدالعزيز هيكل، ماجد حسن، سعود عبدالرزاق، أحمد خليل، خلفان النوبي، والمولدوفي لوفانور هنريكي، والأرجنتيني ماورو دياز، أما بالشوط الثاني فأدخل كلاً من عيسى وليد، سعيد احمد، أحمد جشك، وليد حسين، محمد إسماعيل، عادل وجدان، عبدالله النقبي، إسماعيل خالد.

انتهى الشوط الأول بتقدم دوروجي المجري بهدفين دون رد، بينما أحرز هدف شباب الأهلي، أحمد جشك، في الشوط الثاني.