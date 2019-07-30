الامارات | مدرب خورفكان: واثق بالأجانب لمعرفتي الشخصية بهم

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب خورفكان: واثق بالأجانب لمعرفتي الشخصية بهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مدرب الفريق الأول لنادي خورفكان، البرازيلي باولو كاميلي، عن سعادته بالمعسكر الحالي، الذي يقيمه «النسور» في مصر استعداداً للموسم المقبل لدوري الخليج العربي ووصفه بالمهم جداً، خصوصاً في تقارب طبيعة المناخ بمصر والإمارات.

وقال كاميلي، على حساب خورفكان في «تويتر»: «تم اختيار اللاعبين الأجانب حسب حاجة الفريق في مراكز اللعب، حيث تم التعاقد مع الأجانب في مراكز خط الوسط ومهاجم على الأطراف ورأس حربة ومدافع، ويعد ذلك أمراً مهماً جداً للوصول بالفريق لتحقيق تطلعاته».

وكان خورفكان قد تعاقد مع أربعة لاعبين برازيليين، هم: بيسمارك قادماً إليه من الدوري السعودي الممتاز، وروبسون قادماً من بني ياس، ورافائيل دودو من الدوري البرازيلي، ومارك فيريرا.

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وتابع: اللاعبون الأجانب لهم أهمية كبيرة في المردود الفني للفريق، ومعرفتي شخصية باللاعبين الأجانب، ولدي ثقة بمستواهم الفني وبجميع اللاعبين.

وعن المباريات الودية التي خاضها، وينوي خوضها في المعسكر الحالي المقام بمصر، أكد كاميلي أن هدفه منها واحد، هو معرفة إمكانات جميع اللاعبين، ومنهم الذين لم يتعرف إليهم سابقاً، مؤكداً أن هذه المباريات تساعده كثيراً على معرفة مستوى اللاعبين، وأضاف: «بعد المعسكر سنقوم بعمل التحليلات الفنية على اللاعبين، وتحديد نقاط القوة لكل منهم، لتعزيزها للوصول للجاهزية الفنية المطلوبة، وأيضاً للتعرف ما إذا كان الفريق بحاجة لمزيد من اللاعبين».

يذكر أن خورفكان يعد الوافد الجديد الأول لدوري الخليج العربي، إضافة إلى نادي حتا، وخاض مباراتين وديتين حتى الآن، فاز بهما على المصري (2-صفر)، وعلى الترسانة المصري (1-صفر).