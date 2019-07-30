الامارات | لوكاكو خارج تشكيلة المان يونايتد

شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو خارج تشكيلة المان يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزز نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم التقارير التي تتحدث عن إمكانية انتقال مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي، بإبقائه خارج تشكيلته لمباراة ودية يخوضها اليوم.

ويشكل الدولي البلجيكي في الآونة الأخيرة محور تقارير انتقال محتمل، لاسيما إلى إيطاليا، حيث سبق للمدير الرياضي لإنتر ميلان، بييرو أوسيليو، أن أعلن في يوليو أن ناديه دخل في مفاوضات مع نادي «الشياطين الحمر» لضم الدولي البلجيكي. لكن التقارير تشير إلى أن يونايتد رفض عرضاً أولياً من إنتر بقيمة تقارب 54 مليون جنيه لضم اللاعب، وأن يونايتد يريد الحصول على المبلغ ذاته الذي دفعه من أجل الحصول على خدماته في صيف 2017 من إيفرتون، والبالغ 75 مليون جنيه.

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وغاب لوكاكو (26 عاماً) بسبب إصابة في الكاحل عن المباريات الودية التي خاضها فريقه تحضيراً للموسم المقبل، ضمن جولته الصيفية التي شملت أستراليا وسنغافورة والصين، وعاود التمارين تدريجياً قبل المباراة الأخيرة أمام توتنهام هوتسبر (2-1)، الخميس الماضي، في شنغهاي.

وعلى الرغم من تعافيه من الإصابة، لم يدرج يونايتد لوكاكو ضمن الأسماء التي ستنتقل إلى النروج لملاقاة فريق كريستيانسوند الثلاثاء في أوسلو، بحسب تشكيلة اللاعبين الـ26 التي نشرها الفريق عبر موقعه الإلكتروني الإثنين.

وأبقى المدرب النرويجي ليونايتد، أولي غونار سولسكاير، لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز خارج التشكيلة، علماً بأنه تعرض لإصابة في وقت سابق هذا الشهر، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا.