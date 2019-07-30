الامارات | «فيكتوري 3» يحتفل بالمركز الأول في مهرجان «سانت كلير»

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيكتوري 3» يحتفل بالمركز الأول في مهرجان «سانت كلير» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج زورق «فيكتوري 3» بقيادة الثنائي العالمي سالم العديدي، وعيسى آل علي بطلاً لسباق مهرجان سانت كلير الكلاسيكي رقم 15 -الجولة الرابعة من بطولة العالم 2019- والذي جرت أحداثه في ولاية ميتشغان شمالي شرق الولايات المتحدة الأميركية أول من أمس على مياه نهر سانت كلير.

ورفرف علم الإمارات عالياً في الحدث الكبير ليتواصل عزف أسياد البحار في كبرى المناسبات والأحداث العالمية محققين الفوز والانتصار، حيث أضاف زورق فيكتوري 3 انتصاراً جديداً بالفوز بالمركز الأول وهو الثاني في البطولة العالمية في أميركا، بعد الانتصار الأول في بحيرة أوزارك التي احتضنت الجولة الثانية.

وبات زورق الإمارات فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي يجلس متربعاً على القمة منفرداً، مضيفاً 104 نقاط جديدة منحته الصدارة برصيد 383 نقطة في انتظار الجولتين المتبقيتين من عمر المنافسة في ميتشغان سيتي يوم الأحد المقبل وسانت ماري في ولاية فلوريدا شهر أكتوبر المقبل.