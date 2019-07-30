شكرا لقرائتكم خبر عن ألفيس يعتمد على نيمار في رحلة العودة لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم يفقد النجم البرازيلى، دانى ألفيس، الأمل في الانتقال لبرشلونة، في الميركاتو الصيفى الجارى، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن ألفيس (36 عامًا) سينتظر حتى الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، أملا في تحقيق حلمه بختم حياته الكروية مرتديًا قميص البارسا.

وكان ألفيس قد عرض خدماته على رئيس البارسا جوسيب ماريا بارتوميو، الذي رفع الأمر للإدارة الفنية التي رفضت ضم اللاعب بداعى تقدمه في العمر.

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ويسعى ألفيس، لاستغلال رغبة برشلونة القوية في ضم نيمار، من سان جيرمان، وإمكانية عقد صفقة تبادلية، يعود من خلالها اللاعب البرازيلى إلى النادى الكتالونى، ويكون نيلسون سيميدو، الظهير الأيمن للبارسا ضمنها، بحيث يرحل إلى باريس.

وحال رحيل س يميدو، إلى سان جيرمان، سيضطر برشلونة للتعاقد مع ظهير أيمن لتعويضه، ما يفتح الباب أمام عودة ألفيس للنادى الكتالونى.

واختير ألفيس كأفضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة بالبرازيل، والتى توج بها منتخب بلاده للمرة التاسعة في تاريخه.

وارتبط اسم ألفيس بالانتقال إلى أكثر من ناد منذ رحيله عن سان جيرمان، مثل توتنهام، إنتر ميلان ويوفنتوس.