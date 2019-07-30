شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يستهدف صفقة دفاعية من يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى نادى أرسنال لتدعيم الخط الدفاعي، بصفقة من صفوف يوفنتوس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يُعانى من أزمة كبيرة في هذا المركز نظرًا لإضراب كوسيلنى وإصابة روب هولدينج في الركبة.

وبحسب صحيفة «مترو» نقلا عن تقارير إيطالية، فإن أرسنال مهتم بضم دانيلى روجانى مدافع السيدة العجوز، الذي تقلصت فرص مشاركته مع الفريق بعد التعاقد مع قائد أياكس ماتياس دى ليخت. وشارك روجانى الموسم الماضى مع البيانكونيرى في 20 مباراة بمختلف المسابقات، وتُقدر قيمته الحالية بحوالى 40 مليون يورو. وأشار التقرير إلى أنه من غير المُحتمل أن يكون أرسنال قادرًا على جمع الأموال وضم روجانى بشكل نهائى، ولذلك سيتم اللجوء إلى ضمه على سبيل الإعارة، لكن ذلك سيتوقف على مدى ملاءمة المدافع المُخضرم جورجيو كيلينى، الذي يُعانى حاليًا من إصابة في ربلة الساق. يُذكر أن تشيلسى تقدم بعرض لروجانى الصيف الماضى، حين كان يقوده فنيًا ماوريسيو سارى، المدير الفنى الحالى للسيدة العجوز.