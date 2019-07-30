شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل بيل: زيدان لا يحب «جاريث» ولا توجد علاقة بينهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل جوناثان بارنيت، وكيل أعمال الويلزى جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، توجيه الانتقادات لزين الدين زيدان، المدير الفنى للميرينجى، والتأكيد على العلاقة السيئة بين الطرفين.

وقال بارنيت، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية: «الأمر بسيط، زيدان لا يُحب جاريث بيل».

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وأضاف: «لا توجد أي علاقة بينهما، ولم تكن هناك علاقة على الإطلاق». يُذكر أن بيل كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن صفوف الميرنجى، إلى جيانجسو سونينج الصينى، خلال الساعات الأخيرة، لكن إدارة ريال مدريد أوقفت الصفقة، بحسب تقارير صحفية، دون الكشف عن السبب.

وكان زيدان قد أكد الأسبوع الماضى أن بيل قريب جدًا من الرحيل عن ريال مدريد.

وكانت الفترة الأخيرة شهدت خلافات قوية بين اللاعب الوليزى جاريث بيل ومديره الفنى زين الدين زيدان بسبب عدم اقتناع الأخير بامكانيات الأول.