شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة ينتظر موقف الأهلي من ضم الشيخ وحمودي وزكريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مسؤولو نادى الجونة في مفاوضات جادة، مؤخرا، مع إبراهيم أبواليزيد، مدافع الفريق الكروى الأول بنادى الداخلية، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان رضا شحاتة، مدرب الفريق، ونادر شوقى، رئيس الشركة المشرفة على النادى، أشادا بإمكانيات اللاعب وقدرته على قيادة خط دفاع الفريق، بعد متابعة للاعب خلال الفترة الماضية.

وعرض شوقى وشحاتة على الصربى نيبوشا، المدير الفنى لفريق الجونة، عددًا من الفيديوهات الخاصة باللاعب، وهو ما جعله يشيد باللاعب ويطالب بضمه لصفوف الفريق، ليتم الاستقرار على تقديم عرض رسمى لمسؤولى ناديه. في شأن آخر، ينتظر مسؤولو النادى الساحلى رد النادى الأهلى على العرض الذي تقدموا به لضم بعض لاعبى الفريق الأحمر، سواء على سبيل الانتقال النهائى، أو على سبيل الإعارة، وفى مقدمتهم أحمد الشيخ وأحمد حمودى ومؤمن زكريا، ويأمل حسام غالى، مدير الكرة، في الحصول على أكبر عدد من لاعبى الأحمر الذين سيتم الاستغناء عنهم قبل انطلاق الموسم الجديد.