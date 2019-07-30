شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يتمسك بالرحيل عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك محمود علاء، مدافع الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، وأحد عناصره المميزة بالرحيل عن القلعة البيضاء بعد انتهاء الموسم المنقضى عقب تلقيه عرضا جادا من نادى أهلى جدة السعودى للانضمام إلى صفوف الفريق السعودى سواء من خلال الحصول على الاستغناء بشكل نهائى أو عن طريق الإعارة.

ورفض اللاعب، خلال جلسته مع المقربين منه، إعلان قراره النهائى لحين عقد جلسة مع أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق، لإقناعه بالحصول على موافقة مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، بعدما أكد رئيس النادى صعوبة الموافقة على رحيل أى لاعب من العناصر المؤثرة، خصوصا محمود علاء والتونسى فرجانى ساسى، خصوصا بعد فقدان بطولة الدورى الممتاز والخسارة خلال مواجهة القمة أمام الأهلى بهدف مقابل لا شىء سجله التونسى على معلول.

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وقال «علاء» للمقربين منه إنه يرغب فى الرحيل إلى الدورى السعودى بعد إغرائه بالحصول على مقابل مالى يصل إلى 13 مليون جنيه من أجل تأمين مستقبله، لكن إدارة النادى ترفض فكرة رحيله خوفا من التأثير السلبى على الفريق فى حالة غياب اللاعب.

فيما يفاضل مجلس إدارة القلعة البيضاء بين ثلاثة مدربين أجانب لاختيار أفضلهم لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وعلمت «المصرى اليوم» أن كلا من طارق مصطفى وطارق يحيى سينضمان إلى الجهاز المعاون للمدرب الأجنبى المزمع التعاقد معه، ووفقا لطارق يحيى، نجم الزمالك الأسبق، فإنه لم يتلق أى عروض من إدارة النادى، لكنه يرحب بالعمل فى أى منصب داخل النادى، وقال: الزمالك بيتى ولا يمكن التأخر عنه نهائيا، لافتا إلى أن اللاعبين كانا السبب الرئيسى فى فقدان الدورى الممتاز خلال الموسم المنقضى، وأوضح أن الزمالك فرط فى أسهل بطولة بسبب عدم تركيز اللاعبين.

فى شأن آخر ينتظر أن يعقد غدا- الأربعاء- مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الصفقات الجديدة التى عقدها المجلس لتدعيم الفريق فى الموسم المقبل، بينها محمد أبوجبل، حارس سموحة، ومحمد صبحى، حارس بتروجت، وأشرف بن شرقى، إلى جانب عودة مصطفى محمد، مهاجم الفريق، للاستفادة من قدراته خلال المرحلة المقبلة ومعروف يوسف، لاعب الوسط المدافع.