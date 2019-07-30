شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد ينضم لتدريبات الاتحاد السكندري خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر عماد السيد، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على الانضمام لصفوف فريقه الجديد يوم الخميس المقبل بعد حصوله على راحة لمدة 48 ساعة بعد استئذان طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر، وأكد عماد السيد أنه لم يقصر فى حق جماهير الزمالك عقب الخطأ الذى تسبب فى خسارة فريقه فى مباراة القمة أمام الأهلى أمس الأول وسجله التونسى على معلول الظهير الأيسر للأحمر.

وأوضح «السيد» أنه بذل جهدا كبيرا خلال تواجده مع الزمالك فى الفترة الماضية، لكنه واجه ظروفا صعبة لم يتحدث عنها فى وسائل الإعلام.