متعب: صفقة كهربا مفيدة فنياً حال انتقاله للقلعة الحمراء...

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جدة - عمرو شويل أكد عماد متعب مهاجم المنتخب الوطني و الاهلي السابق، أن صفقة محمود كهربا ستكون مفيدة فنياً حال انتقاله للقلعة الحمراء ، مشيراً إلى أنه كان واضحاً أن كهربا يمر بأزمة مع الزمالك .
وأضاف متعب في تصريحات لقناة تايم سبورت، أن النادي الاهلي لو يرغب في التعاقد مع كهربا يجب توظيفه فنياً بشكل جيد ، خاصة أن الفريق الاحمر يملك العديد من النجوم في الفترة الحالية وخاصة في المركز الذي يجيد فيه كهربا .
وأشار مهاجم الاهلي السابق، إلى أن أزمة كهربا مع الزمالك تكمن في عدم الوضوح في ابرام عقد جديد ، مؤكداً أنه لا يحب التوقيع على عقود فارغة من اللاعبين مع الادارة .
كان كهربا وقع رسميا على عقود الانضمام إلى نادى أفيس البرتغالى، وطلب النادى البرتغالى البطاقة الدولية للاعب.
وكان نادى الزمالك أرسل خطاباً رسمياً إلى اتحاد الكرة، اليوم الخميس، يخطره فيه برفض إرسال البطاقة الدولية الخاصة بكهربا، إلى أفيس البرتغالى.
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