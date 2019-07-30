شكرا لقرائتكم عواد يكشف موقف الأهلي من مفاوضات ضمه في الصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عواد حارس مرمى نادي الإسماعيلي موقف الأهلي من الدخول في مفاوضات لضمه خلال انتقالات الصيف المقبلة. وقال عواد في تصريحات تلفزيونية "مفيش أي اتصال حصل مع مسئولي الأهلي خلال انتقالات الصيف الحالية". تالع عواد "كانت هناك مفاوضات في وقت سابق ولكن خلال انتقالات الصيف لم يحدث".

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