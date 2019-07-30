شكرا لقرائتكم سموحة يعلن رسميا انتقال محمد أبو جبل لصفوف الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى سموحة، انتقال محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، لصفوف الزمالك بعقد بيع نهائى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، بعد التوصل لاتفاق نهائى بين إدارة القلعة البيضاء والفريق السكندرى.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى سموحة صورة محمد أبو جبل، معلقين عليها: "حارس الفريق الاول الدولي محمد أبو جبل ينتقل إلى نادي الزمالك بعقد بيع نهائي، شكرأ جابسكي على كل ماقدمته للفريق".

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ابو جبل

ونجح الزمالك فى الحصول على خدمات أبو جبل، بعد الموافقة على انتقال عمر صلاح حارس مرمى الأبيض لنادى سموحة لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى أحمد داوودا لاعب وسط الفريق الأبيض، بالإضافة إلى سداد مقابل مادى للفريق السكندرى.

وأنهى مسئولو الزمالك الاتفاق مع نظرائهم بسموحة خلال الجلسة التى عقدت منذ قليل بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة، ليصبح أبو جبل حارس فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.